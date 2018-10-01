В Микронезии нашли тело пропавшего при аварийной посадке лайнера пассажира

Дайверы обнаружили в водах у микронезийских островов Трук тело пассажира, пропавшего при аварийной посадке самолета авиакомпании Air Niugini на воду, сообщает РИА «Новости».

«С большой печалью я подтверждаю, что тело мужчины было обнаружено сегодня дайверами, после того, как они провели поиски…в регионе лагуны Трук», — сообщается в заявлении авиакомпании.

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28 сентября в Микронезии пассажирский самолет, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку на воду.

Как сообщается, самолет попытался сесть, но упал в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы.