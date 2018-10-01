На детской площадке в Москве обнаружили боевую гранату

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении боевой гранаты на московской детской площадке. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, речь идет о детской площадке в Щукино.

«На ул. Рогова в районе д. 12, корп. 1 на детской площадке обнаружена боевая граната», — рассказал источник.

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Он добавил, что в настоящее время проводится проверка, а на место обнаружения гранаты направлены сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ФСБ задержали двоих мужчин, которые привязали боевую гранату возле квартиры в подъезде жилого комплекса на юго-западе столицы.