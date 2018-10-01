Синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей и перепадах давления

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дожди в регион возвратятся 3 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Поздняковой, 2 октября дождей в городе не будет, и это будет последний день на этой неделе без осадков.

«В последующие дни у нас каждый день будут идти дожди различной интенсивности — от больших до умеренных», — сказала Позднякова.

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Она добавила, к концу недели дожди начнут стихать, а температура будет увеличиваться. Позднякова отметила, что также будут наблюдаться колебания атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 1 октября, ожидается до +15°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +13 до +15°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/c.