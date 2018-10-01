В Москве задержали полицейских по подозрению в обстреле человека

Начальник управления информации и общественных связей московского управления МВД России Юрий Титов проинформировал о задержании двух сотрудников правоохранительных органов в связи с подозрением в стрельбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, конфликт со стрельбой произошел 30 сентября на улице Дербеневская. Когда полицейские прибыли на место происшествия, был обнаружен 25-летний молодой человек с нанесенными из травматического оружия ранениями.

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«Оперативниками уголовного розыска УВД по Южному округу столицы по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое сотрудников отдела МВД России по Даниловскому району», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали сообщения о нападении на полицейского в метро.