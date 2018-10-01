В Москве в понедельник ожидается до +15°C

В Москве в понедельник, 1 октября, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что ночь с 29 на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени, температура опустилась ниже нуля.

По данным Гидрометцентра, на базовой городской метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура -0,4°С. В то же время в Московской области на метеостанции Черусти зафиксировали падение температуры до -3,5 °С.