Песков рассказал про субботний отдых Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства провел свой субботний отдых в тайге в Хакасии, передает РИА «Новости».

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сообщил песков.

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Отмечается, что президент сделал остановку в Хакасии после саммита лидеров стран СНГ. По словам Пескова, после этого Путин отправился в Сочи.

Ранее в Сети было опубликовано видео отдыха президента России Владимира Путина в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.