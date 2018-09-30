В Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы из-за землетрясения

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси, где произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,4, из тюрьмы сбежали более 100 заключенных. Об этом пишет газета The Jakarta Post.

По данным издания, массовый побег произошел 28 сентября. Когда начались подземные толчки, несколько сотен заключенных потребовали их отпустить, затем устроили бунт и подожгли тюрьму.

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Как сообщается, полицейским удалось частично взять под контроль ситуацию, однако более 100 человек все же сбежали из исправительного учреждения. Отмечается, что из-за серьезных повреждений здания тюрьмы в настоящее время правоохранители с трудом удерживают заключенных.

Ранее стало известно, что число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 832.