В ангаре в Новой Москве произошел пожар

В поселении Марушкинское в ТиНАО Москвы произошло возгорание в ангаре. Об этом сообщает агентство «Москва».

Информация о пожаре поступила в 06.21 30 сентября. Пожарные, прибывшие на место, подтвердили информацию о возгорании в одноэтажном металлическом здании.

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«Принятыми мерами в 07.42 пожар был локализован и в 07.51 ликвидирован», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составляла 300 кв. м. По данным источника агентства, пожар произошел в ангаре, в котором находятся емкости с трансформаторным маслом.

В ликвидации участвовали 16 единиц техники и 55 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.