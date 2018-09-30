В посольстве ответили на вопрос о погибших россиянах при землетрясении в Индонезии

Посольство России в Индонезии пока не располагает информацией о жертвах или пострадавших россиянах в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщил атташе посольства в Джакарте Денис Тетюшин, передает РИА «Новости».

«По-прежнему не поступала», — сказал он, отвечая на вопрос об информации по жертвам среди россиян.

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Ранее число погибших в результате землетрясения и цунами возросло до 832 человек. При этом, как сообщается, три француза, один южнокореец и малайзиец числятся пропавшими без вести.

При землетрясении магнитудой 7,5 многие жители страны оказались в ловушке под завалами.