Известный украинский журналист назвал соотечественников «нацией болванов»

Известный львовский журналист и писатель Остап Дроздов назвал украинцев «нацией болванов». Об этом сообщает «Обозреватель».

В прямом эфире на телеканале Zik, на котором Дроздов работает, журналист пожаловался, что работа писателя в стране не приносит денег.

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«В Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит. Нам с детства не прививают культуру чтения и акцентации текстов», — посетовал Дроздов.

По его словам, для украинцев важно не то, как есть на самом деле, а то, как это выглядит.

«На выборах у нас конкурируют не тексты, не мысли, а картинки — телеролики, визуальная реклама», — сказал он, добавив, что жить в такой стране очень трудно.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма назвал «ужасом» ситуацию в стране.