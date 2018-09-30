На Сахалине отделении МВД нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

В городе Александровск-Сахалинский в одном из кабинетов отделения МВД было найдено тело полицейского с огнестрельным ранением. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета России по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, звонок следователям с сообщением об инциденте поступил в 11.22 по местному времени (3.22 мск). На место происшествия были отправлены следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел.

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Как отмечается, в настоящее время по факту обнаружения трупа сотрудника МВД проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о нападении на полицейского на станции метро «Александровский сад» в Москве.