Температура в столице ночью упала ниже нуля

Температура воздуха в Москве в ночь с 29 на 30 сентября опускалась ниже нуля, ночь стала самой холодной с начала осени. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра, передает агентство «Москва».

По данным Гидрометцентра, на базовой городской метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура -0,4°С. В то же время в Московской области на метеостанции Черусти зафиксировали падение температуры до -3,5 °С.

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Накануне в МЧС предупредили москвичей о возможных заморозках ночью.

Днем 30 сентября ожидается до +11°С. Осадков не прогнозируется, ветер юго-западный, 3-8 м/c.