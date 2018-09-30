В Вашингтоне разбился легкомоторный самолет
В американском штате Вашингтон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает KXLY.
По данным портала, самолет разбился в округе Спокан.
Как отмечается, причина крушения воздушного судна пока неизвестна.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.
Как отмечалось, авария произошла в округе Полк.