В Вашингтоне разбился легкомоторный самолет

В американском штате Вашингтон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает KXLY.

По данным портала, самолет разбился в округе Спокан.

Как отмечается, причина крушения воздушного судна пока неизвестна.

В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.

Как отмечалось, авария произошла в округе Полк.