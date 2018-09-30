В Германии 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма

В немецком Гамбурге около 14 тыс человек вышли на демонстрацию против расизма. Об этом сообщает Zeit.

По данным издания, участники требовали отказаться от депортации мигрантов из Германии.

Как отмечается, демонстранты также потребовали отставки министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.

Реклама

Ранее Зеехофер заявил, что сам бы вышел на улицы в Хемнице, если бы не занимал свой пост.

По его словам, он понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами.