Москвичей предупредили о ночных заморозках

В Москве в ночь на 30 сентября ожидаются заморозки до -1°С, передает агентство «Москва».

«По прогнозу синоптиков Росгидромета, 30 сентября 2018 г. на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 сентября на 30 сентября -1°С +1°С, в центре до +2-4 °С, », — сообщили в ГУ МЧС по столице.

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При этом днем 30 сентября температура составит +9°С+11°С. Осадков в воскресенье не ожидается, ветер будет юго-западный, западный 3-8 м/с.

Подробнее с прогнозом погоды с 28 сентября по 5 октября можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».