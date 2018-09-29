В Индонезии число жертв землетрясения превысило 400 человек

Землетрясение, которое произошло в городе Палу в Индонезии, унесло жизни 420 человек, передает телеканал Kompas со ссылкой на заявление руководителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Глава управления подчеркнул, что речь идет только о тех, кто погиб в результате землетрясения в самом Палу, в то время как в других затронутых стихией округах число погибших в результате произошедшего не данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением и цунами.