Сенцова вывезли в больницу и опубликовали фото после 139 дней голодовки

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу на своем сайте сообщило о том, что украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за терроризм, вывезли из колонии на обследование в Лабытнангскую городскую больницу.

«Осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов. Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», — говорится в тексте сообщения.

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Ведомство также опубликовало фото Сенцова, которого обследует врач.

Ранее сообщалось, что глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов проинформировал украинскую сторону о состоянии здоровья Сенцова.