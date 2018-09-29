Число жертв землетрясений и цунами в Индонезии возросло до 48

Число погибших в результате серии землетрясений в Индонезии, которые вызвали цунами, увеличилось до 48 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в минздраве страны считают, что количество жертв возрастет.

Как отмечается, точное число пострадавших в настоящее время неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате серии землетрясений погибли 30 человек.

Как отмечалось, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.