Число жертв землетрясений и цунами в Индонезии возросло до 48
Число погибших в результате серии землетрясений в Индонезии, которые вызвали цунами, увеличилось до 48 человек. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в минздраве страны считают, что количество жертв возрастет.
Как отмечается, точное число пострадавших в настоящее время неизвестно.
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Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате серии землетрясений погибли 30 человек.
Как отмечалось, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.