В СК хотят привлечь 110 человек за военные преступления на Украине

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство привлекает к уголовной ответственности по делам о военных преступлениях на юго-востоке Украины 110 человек, включая 20 представителей высшего военного руководства страны, передает РИА «Новости».

«Председателю СК России доложено, что на основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооруженных формирований, организовавшие применение наступательного вооружения неизбирательного действия против гражданского населения», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что СК заочно предъявил обвинение в наемничестве россиянину из состава «Азова».