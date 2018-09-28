Источник: в порту Южной Кореи арестовали российское судно «Севастополь»

По словам знакомых с ситуацией источников, в южнокорейском порту Пусан было арестовано российское судно «Севастополь», которое принадлежит владивостокской компании «Гудзон», передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что судно встало на ремонт в Пусане в середине августа. США объявили о наложении санкций на ряд российских компаний, среди которых оказалась и компания «Гудзон», которую заподозрили в торговле нефтью с КНДР из-за того, что принадлежащий ей танкер «Патриот» был замечен бок о бок с танкером, ранее уличенным в торговле нефтью с Северной Кореей.

Реклама

В Министерстве иностранных дел заявили, что не располагают информацией о произошедшем, в посольстве Южной Кореи заявили, что не располагают данными об инциденте.

Отмечается, что о событии стало известно через сутки после выступления министра иностранных дел России на специальном заседании по КНДР, в ходе которого Москва призвала к смягчению санкционного режима.

Ранее Лавров предупредил о гуманитарных проблемах из-за действий СБ ООН в отношении КНДР.