Человеческие кости нашли у храма в центре Москвы

Человеческие останки найдены в центре столицы возле православного храма. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, останки были найдены накануне у храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе в ходе дорожно-строительных работ. В общей сложности обнаружено 19 костных фрагментов человеческого скелета.

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«Кости окрашены в коричневый и темно-коричневый цвет, давность наступления смерти человека установит экспертиза», — сказал источник.

По факту находки начата проверка. Кости увезли для проведения исследования.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело мужчины на территории храма святителя Алексия.