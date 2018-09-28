Песков сравнил «схожесть» Боширова и Чепиги со Сталиными и Лениными на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Руслан Боширов, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы является Анатолием Чепигой, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что Кремль не будет вступать в дискуссию со СМИ, так как невозможно установить достоверность этих сообщений. Песков добавил, что невозможно делать официальные заключения о том, «кто на кого похож и похож ли, где жил, где рос».

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«Все эти рассуждения — кто на кого похож и так далее — у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал», — сказал Песков.

По его словам, участие российских правоохранительных органах в расследовании невозможно без получения официальной информации.

«Дело в том, что это все требует все-таки официальных данных. Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ. И мы не хотели бы этого делать. Это просто невозможно», — сказал Песков.

Ранее международная исследовательская группа Bellingcat сообщила, что Руслан Боширов, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы является Анатолием Чепигой. Исследователи утверждают, что Чепига награжден званием героя России и участвовал в «нескольких войнах».