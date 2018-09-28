В Петербурге при прорыве трубы с кипятком погибли два человека

В Санкт-Петербурге при прорыве трубы с кипятком погибли два человека. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе примерно в 04.00 28 сентября. В результате прорыва трубы погибли два посетителя кафе. На снимке с места происшествия также видно, что из-за аварии образовалась яма, в которую провалились два автомобиля.

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На месте инцидента работают сотрудники полиции и аварийно-восстановительная служба.

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