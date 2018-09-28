В Микронезии пассажирский самолет упал в воду

В Микронезии пассажирский самолет, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку на воду. Об этом пишет местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

По данным издания, инцидент произошел утром в пятницу, 28 сентября. Самолет Boeing 737 следовал рейсом из Папуа-Новой Гвинеи в Трук.

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Как сообщается, самолет попытался сесть, но упал в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Управляющий аэропортом Джимми Эмилио заявил, что все 36 пассажиров и 11 членов экипажа сейчас проходят осмотр у врачей, однако о серьезных травмах сообщений не поступало. Свидетели в свою очередь утверждают, что некоторые пассажиры серьезно пострадали.