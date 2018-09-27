В Подмосковье у приезжих изъяли почти килограмм гашиша

Начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова заявила, что в Солнечногорском районе Подмосковья были задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает агентство «Москва».

Петрова отметила, что двух уроженцев «ближнего зарубежья» задержали недалеко от деревни Рекино-Кресты. Она рассказала, что наркотическое вещество растительного происхождения хранилось в свертках из полимерного материала.

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«По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашишем, общим весом более 980 г», — сказала Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке.