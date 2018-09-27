Суд Румынии признал гей-пары семьями

Румынский конституционный суд постановил, что однополые пары могут называться семьями, передает РИА «Новости» мотивационную часть судебного решения.

«Отношения между парой, созданной людьми одного пола, относятся к области «частной жизни», а также к области «семейной жизни», — говорится в решении суда.

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В решении суда подчеркивается, что союз между двумя людьми одного пола ничем не отличается от сожительства двух гетеросексуалов.

В июле румынский суд постановил, что если гражданин Румынии заключил однополый брак с гражданином одной из стран Европейского союза, то пара имеет право находиться на территории страны.

До 2000 года гомосексуальные отношения считались в Румынии преступными.

Ранее сообщалось, что большинство австралийцев проголосовало за легализацию гей-браков.