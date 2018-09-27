В МЧС отчитались о ситуации с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

Представитель Главного управления МЧС по Ярославской области сообщил о том, что пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, передает РИА «Новости».

«В 21.10 мск — полная ликвидация пожара», — сказал представитель МЧС.

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Пожару был присвоен третий номер сложности, затем его снизили до второго. В результате произошедшего никто не пострадал.

Сообщается, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, его причиной стало нарушение технологического процесса работы установки по очистке бензина.

Ранее сообщалось, что источник в экстренных службах региона сообщил о возгорании двух установок по очистке бензина на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле.