В Петербурге закрыли Англо-американскую школу для детей дипломатов США

В Санкт-Петербурге закрыли Англо-американскую школу, в которой учились дети работников генерального консульства США и некоторых других иностранных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по внешним связям.

Отмечается, что школа была закрыта, так как она является структурным подразделением генерального консульства США в Санкт-Петербурге — оно было закрыто в марте нынешнего года.

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«После закрытия данного консульского учреждения в Санкт-Петербурге юридические основания для функционирования школы отсутствуют, в связи с чем договор аренды... не может быть продлен», — говорится в сообщении комитета.

Англо-американская школа в Петербурге было открыта в 1975 году и располагалась в Татарском переулке.

Ранее в Госдепе заявляли, что закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге отразится прежде всего на самих россиянах, которым нужна виза для поездок США.