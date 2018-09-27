Всех сестер Хачатурян освободили из СИЗО

Басманный суд Москвы принял решение об изменении меры пресечения для всех трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, с заключения под стражу на запрет определенных действий, передает агентство городских новостей «Москва».

Постановлением суда старшей из Хачатурян запретили выходить за пределы жилого помещения, в котором она живет, общаться с прессой, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет и общаться с фигурантами уголовного дела. Запрет продействует до 28 декабря 2018 года.

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Ранее сообщалось, что суд запретил сестрам Хачатурян общаться между собой.

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