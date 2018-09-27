В МВД прокомментировали сообщения о нападении на полицейского в метро

Представители Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили, что информация о нападении на сотрудника полиции на станции «Александровский сад» Филевской линии московского метрополитена не соответствует действительности, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сообщение о нападении на сотрудника полиции на станции метро «Александровский сад» не соответствует действительности. На сотрудников МВД в метрополитене сегодня никто не нападал», — рассказали в ведомстве.

Ранее источник сообщил о нападении мужчины в неадекватном состоянии на полицейского на станции московского метро «Александровский сад».