«Ъ»: односельчане узнали Чепигу на фото Руслана Боширова из Солсбери

Жители села Березовка, в котором долгое время жила семья Анатолия Чепиги, заявили газете «Коммерсантъ», что на фотографии Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего заснят их бывший односельчанин.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что Боширов якобы является полковником ГРУ Чепигой.

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Опрошенные изданием люди заявили, что в последний раз видели Чепигу в селе примерно десять лет назад. По их словам, в Березовке все знали, что Чепига состоял на «секретной службе в горячих точках».

«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», — сказала собеседница «Коммерсанта».

Она отметила, что Чепига в Березовке всем нравился — он не пил и не курил, обладал «хорошо подвязанным языком» и был «сообразительным».

Жительница села также рассказала, что после окончания школы Сепига поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ).

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала публикацию о «настоящем имени» Боширова вбросом.