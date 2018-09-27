Источник: на станции метро «Александровский сад» напали на полицейского

Мужчина совершил нападение на сотрудника полиции на станции «Александровский сад» Филевской линии московского метрополитена, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, на станции метро «Александровский сад» находящийся в неадекватном состоянии мужчина напал на сотрудника полиции. На данный момент злоумышленник задержан, к месту происшествия следуют дополнительные силы», — рассказал источник.

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Он не сообщил о том, насколько серьезно пострадал полицейский, подвергшийся нападению.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал Нурлана Муратова, которого обвиняют в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.