В Москве во время вскрытия в трусах покойника нашли пакет с наркотиками

Судмедэксперт морга «Царицыно» обнаружил пакет с наркотическим веществом в нижнем белье покойника. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что судмедэксперт обнаружил наркотики в среду, 26 сентября, во время проведения вскрытия тела неизвестного мужчины.

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«[Судмедэксперт] обнаружил в его нижнем белье, а именно в трусах, пакет с неустановленным наркотиком массой более 200 г», — сказал источник.

Он добавил, что вещество направили на исследование.

Также источник рассказал, что труп мужчины обнаружили в поселении Воскресенское в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвички 150 грамм героина.