Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается солнечная погода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура воздуха в выходные будет близка к норме — в субботу она составит около +10°С, в воскресенье может повыситься еще на один-два градуса.

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«В выходные будет прекрасная погода, ее будет определять антициклон. Осадков уже не ожидается, днем будет солнечно, температура воздуха в ночные часы будет слабо положительная, по области местами возможно понижение до минус 2 — минус 4 градусов», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось что в Москве в четверг, 27 сентября ожидается до +13°С..