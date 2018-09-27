Украинка устроилась на работу в банк и сразу ограбила его

Девушка-кассир устроилась на работу в одесский банк и ограбила его через четыре дня. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление полиции по Одесской области.

По данным правоохранителей, девушка устроилась на работу через объявление. При этом на собеседовании она представилась чужим именем. После него девушку взяли на стажировку.

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«Четыре дня под наблюдением основных работников злоумышленница-стажерка втиралась в доверие. Однако в первый день самостоятельной работы она присвоила 100 тыс. грн и с места работы скрылась», — сообщили в полиции.

Злоумышленницей оказалась 24-летняя местная жительница, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Она призналась, что потратила деньги на покупку гаджетов и возвращение долгов.

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.