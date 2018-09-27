Россиян начали опрашивать роботы

К проведению социологических опросов в России подключились роботы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федеров.

По его словам, центр пытается технологизировать свою работу и меньше полагаться на человеческий фактор.

«Например, мы уже начали проводить роботизированные опросы, но роботов тоже надо учить, иначе респондент быстро распознает, что с ним говорит не человек, и бросает трубку. Через какое-то время наши роботы поумнеют, и тогда мы сможем доверить им большую часть нашей работы», — сказал Федоров.

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Он подчеркнул, что роботы делают опросы быстрее, дешевле и допускают меньше ошибок. Люди же, по словам главы ВЦИОМ, сосредоточатся на творческой работе.