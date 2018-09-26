WSJ: минюст США расследует случаи расовой дискриминации в Йеле

Минюст США начал расследование возможной расовой дискриминации в Йельском университете. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, ведомство проводит расследование случаев расовой дискриминации в отношении студентов азиатского происхождения.

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Как отмечается, поводом для расследования стала жалоба, согласно которой американцы азиатского происхождения подвергаются дискриминации при поступлении в Йель.

Ранее сообщалось, что экс-помощница президента США Дональда Трампа обвинила его в желании начать расовую войну.