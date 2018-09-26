На Украине во время уроков обрушился потолок школы

В Киевской области Украины в городе Бровары в школе во время уроков произошло обрушение трех бетонных плит. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции Украины.

По данным пресс-службы, в результате инцидента никто из школьников, находившихся в здании, не пострадал.

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«В то время в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что по факту происшествия ведутся следственные действия, открыто уголовное производство по статье нарушение требований законодательства об охране труда. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.