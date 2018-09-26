В Москве ребенок получил травмы головы на «Тренажере космонавта»

Двенадцатилетний мальчик получил травмы головы, когда катался на аттракционе в московском парке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя столичного управления СК Юлию Иванову.

Следователи сообщили, что в субботу, 22 сентября, ребенок решил покататься на аттракционе «Тренажер космонавта», который находится на территории семейного парка на улице Крылатской.

Реклама

«Во время движения аттракциона произошло открепление металлической перекладины, которой несовершеннолетнему был нанесен удар в область лица», — рассказала Иванова.

Она отметила, что в больнице ребенку диагностировали «различные» травмы головы.

В СК возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок и его беременная мать выпали из окна.