В США задержали китайца по обвинению в шпионаже

Сотрудники американских спецслужб задержали в Чикаго китайца Цзи Чаоцюня, который якобы является незарегистрированным агентом. Об этом сообщает минюст страны.

По данным ведомства США, Чаоцюнь должен был собрать биографические данные об американских инженерах и ученых, чтобы Китай мог их впоследствии завербовать.

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«Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая…, был задержан сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в США бывший сотрудник Агентства национальной безопасности был приговорен к 5 годам и 5 месяцам тюремного заключения за хранение на домашнем компьютере секретной информации.