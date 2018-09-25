В Белоруссии произошел взрыв на мебельной фабрике

Официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Белоруссии Вадим Врублевский заявил, что на предприятии по производству мебели «Могилевдрев», передает РИА «Новости».

«На предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв в покрасочной камере, шесть человек пострадали», — рассказал Врублевский.

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Он также сообщил, что в результате произошедшего погибших нет, пострадавшие были доставлены в больницы, в данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвел взрыв в торговом павильоне в Кировском районе Донецка, в результате чего пострадал один человек, который был госпитализирован. В МВД не стали комментировать произошедшее.