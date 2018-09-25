Иск порноактрисы против Трампа может быть отклонен

Федеральный судья в Лос-Анджелесе сообщил 24 сентября, что собирается отклонить иск американской порноактрисы Сторми Дэниэлс, обвиняющей президента США Дональда Трампа в клевете, сообщает Reuters.

Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала иск на президента США в апреле 2018 года. Речь шла о сообщении Трампа, в котором он отрицал подлинность составленного Дэниэлс портрета человека, который угрожал ей на парковке в Лас-Вегасе в 2011 году, требуя не рассказывать о ее предполагаемой связи с Трампом.

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Адвокаты Трампа попросили федерального судью в Лос-Анджелесе отклонить иск.

Адвокат Дэниелс Майкл Авенти сказал, что сообщение Трампа подорвало авторитет актрисы, выставив ее лгуньей. Он также сообщил журналистам, что намерен подать апелляцию, если иск будет отклонен.

Ранее сообщалось о дате выхода книги Сторми Дэниэлс, в которой она поделилась откровенными подробностями о своих отношениях с Дональдом Трампом.