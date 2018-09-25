Британский гвардеец в тюрбане не прошел тест на наркотики

Член королевской гвардии «Колдстрим» сикх Шаранприт Сингх Лалл, появившийся в тюрбане во время ежегодной церемонии Trooping the Color в Великобритании, не прошел тест на наркотики. Данные подтвердило министерство обороны, сообщает «Би-би-си».

Гвардеец в тюрбане стал одним из трех солдат, не прошедших тест на кокаин на базе Виндзора. Министерство обороны Великобритании сообщило, что это может стать причиной исключения из рядов британской армии.

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«Я могу подтвердить, что несколько гвардейцев «Колдстрима» находятся под следствием в связи со злоупотреблением наркотических веществ» — сказал Кристофер Коулз, руководитель группы служб личного состава армии.

22-летний Лалл присоединился к британской армии в январе 2016 года, перебравшись в Великобританию из города Пенджаба в Индии. В июне он признался, что для него стало «честью» принять участие в параде Trooping the Color в качестве гвардейца, не снимая тюрбан. Во время церемонии Лалл надел черный тюрбан с церемониальной звездой, соответствующей звездам на традиционных медвежьих шапках английских гвардейцев.

Ранее сообщалось, что всего в ежегодной церемонии Trooping the Color приняли участие 1400 гвардейцев.