СМИ: ФСБ ведет поверку утечки личных данных Петрова и Боширова

ФСБ России начала проверку по факту утечки личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы. Разыскивают людей, которые продал анкеты и другие документы Петрова и Боширова.

Реклама

По словам источника, в настоящее время установлено, что утечка анкет произошла по линии МВД, а «сливший» данные сотрудник и не знал, документы на кого он продает. Источник также отметил, что в отношении допустивших «утечку» будут приняты «очень серьезные меры».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала появившиеся публикации о том, что Петров и Боширов, подозреваемые в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, якобы были агентами ГРУ. По ее словам, опубликовавшая эту информацию организация «под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу».