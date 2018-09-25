В Ижевске арестовали изнасиловавшего пациентку врача

Суд в Ижевске арестовал врача одной из клиник, подозреваемого в изнасиловании пациентки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Агентство со ссылкой на СМИ отмечает, что в Ижевске пьяный доктор изнасиловал пациентку, которая пришла к нему на осмотр после операции. Источник в правоохранительных органах сообщил, что заявление об изнасиловании поступило в полицию от местной жительницы.

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«Действительно такой факт имел место быть, по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении врача избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

При этом там отметили, что не готовы разглашать детали инцидента, поскольку огласка может негативно сказаться на состоянии потерпевшей.