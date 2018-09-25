В Саратове все жильцы горевшей многоэтажки вернулись домой

В Саратове все жильцы многоквартирного дома, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Саратове погиб один человек. Позднее стало известно, что еще шесть получили ранения.

Реклама

«Людям разрешили вернуться в свои квартиры, расположенные в подъезде, где вечером произошел пожар», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Также начальник оперативного штаба главка МЧС Дмитрий Фролов заявил, что к утру вторника, 25 сентября, в дом вернут подачу газа.

Причина возгорания в данный момент устанавливается.