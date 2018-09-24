Ночь на 24 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ночь на 24 сентября стала самой холодной с начала месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Синенкова, утром 24 сентября температура составила 7,1°С, опустившись на 0,7°С по сравнению с 14 сентября.

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«…я могу подтвердить, что ночь стала самой холодной с начала осени», — заявил Синенков.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 сентября, ожидается до +15°С, ветер и дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит от +12 до +14°С, по области синоптики прогнозируют от +10 до +15°С.