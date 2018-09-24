В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег

В российском посольстве в Финляндии проинформировали о задержании россиянина в связи с расследованием об отмывании денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-атташе ведомства Натальи Вежливцевой, полиция поставила их в известность о задержании гражданина России.

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«Поддерживаем с полицией рабочий контакт. Задержанный российский гражданин имеет возможность связаться с нами», — заявила Вежливцева.

Она добавила, что посольство готово при необходимости оказать задержанному консульское содействие.

Ранее российское посольство в Норвегии отреагировало на задержание на территории страны гражданина России.