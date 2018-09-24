На реке под Саратовом перевернулся катер, есть погибшие

В областном управлении МЧС по Саратовской области проинформировали о двух погибших из-за перевернувшегося катера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 сентября на реке Песчанка, протекающей в Энгельсском районе области. На борту катера «Казанка» находились две женщины и мужчина.

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«Одной из женщин удалось спастись, в камышах ее подхватили проезжавшие мимо рыбаки», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тела двух погибших были обнаружены 23 сентября. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Судане из-за опрокидывания катера погибли более 20 детей.