В Новой Зеландии отказались от австралийской клубники из-за игл в упаковке

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Новой Зеландии заявила, что отказывается от австралийской клубники после того, как в упаковке с клубникой из Австралии были найдены иглы, передает CNN.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности нашей продукции и мы отозвали все остатки этой клубники из продажи в наших супермаркетах на время расследования ситуации с нашими поставщиками», — сообщили представители сети супермаркетов.

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Отмечается, что это решение было принято в качестве меры предосторожности, так как никаких сообщений о пострадавших из-за игл в клубнике в Новой Зеландии не поступало. Новозеландским потребителям посоветовали разрезать клубнику перед тем, как употреблять ее в пищу.

Ранее сообщалось, что подростку грозит 15 лет тюрьмы за иглы в австралийской клубнике.